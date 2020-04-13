اخبار الخليج

روسيا تعلن ابتكار دواء لعلاج المصابين بكورونا

0 نشر
صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

Advertisements

أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو أن شركة روسية ابتكرت دواءً لعلاج المصابين بفيروس ، مشيرًا إلى أن اختبار الدواء سيبدأ قريبًا.

وقال الوزير خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين، إن “شركة روسية ابتكرت دواءً اختبره زملاؤنا في عدد من الدول… وقد تم إنتاج الدفعة الأولى منه للاختبارات الطبية”، طبقاً لـ”نوفوستي”.
وأضاف: “نحن بانتظار تقديم الوثائق من الخبراء. وخلال فترة قصيرة سيتم تقييم نتائج الأبحاث الأولية”.
وأكد أن الاختبارات الطبية ستبدأ بعد 10 أو 12 يومًا.
وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في روسيا بلغ أكثر من 18 ألف شخص، وتوفي 148 شخصًا.

انشر الخبر :

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تعلن ابتكار دواء لعلاج المصابين بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا