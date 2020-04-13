أردوغان ..لطفاً بشعبك

لا أميل لكتابة مقالات تتناول شؤون داخلية للدول غير أن الموقف المخزي من قبل الرئيس التركي تجاه شعبه مع بداية أزمة تفشي وباء كورونا، وتلونه سياسياً كالحرباء دفعني أن أكتب هذه السطور القليلة لعلها تجد صدي لديه.

فمنذ بداية الأزمة الراهنة التي يمر بها العالم أجمع تعامل “أردوغان” بمنتهى اللامبالاة واللامسوؤلية رغم تزايد حالات الإصابة والوفيات يومياً، إذ لم يتخذ إجراءات احترازية للحد من انتشار الوباء المميت إلا أنه تعامل بعقلية أمنية بحتة مع الأزمة تمثلت في فرض منع التجول الكلي في 31 محافظة بين ليلة وضحاها، دون أي تمهيد لذلك.

الأمر الذي أحدث ارتباك في الشارع التركي مما دفع قوات الأمن التعامل بمنتهى القسوة مع المواطنين ، وكأنه بذلك سيحول دون انتشار العدوى ، في وقت تعاملت فيه الدول بالرفق واللين مع مواطنيها لحساسية الأزمة الكاشفة عن معادن ولاة الأمر .

فلم يقدر ولم يحترم أردوغان شعبه عندما استحى وزير داخليته “سليمان صويلو” بإعلان استقالته، ليرفض الرجل الاستقالة وكأنه يقول له اكمل في طغيانك وقمعك تجاه هذا الشعب المغلوب على أمره الذى لا حول له ولا قوة.

Advertisements

أفعال الرئيس التركي لا يمكن تصورها أو أن تخطر على قلب بشر سوي ، فلقد تخطى كل الخطوط الحمراء، في علاقة رئيس بشعبه ، ظناً منه أنه لا توجد أي قوة تقهره، وتوقّف بطشه ، لكونه ربما لا يجيد قراءة التاريخ ، فهو ومن قبله مثل هتلر وموسوليني وغيرهم القوا في حقبة تاريخ سوداء إلى غير رجعه.

ألا يفكر هذا الرجل في الرحيل عن وطن تأكل أركانه أزمة اقتصادية طاحنة يكتفي فيها بدور المتفرج هو وحاشيته من حكومة حزب العدالة والتنمية ، اعتقد لو اتخذ هذا القرار فسوف ترتفع أسهمه لدى الأتراك ،لكنه العزة بالإثم الذي تملكت قلبه وأغفلت عينه عن الأية الكريمة ” أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا ۖ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ ۖ …الأية”.

بقلم:

د.عبدالعزيز بن رازن – ciars