رونالدو وزملائه يتنازلون عن نصف جوائزهم لعام ٢٠٢٠م

أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم ، اليوم الاثنين، عن تنازل النجم كريستيانو رونالدو وزملائه في المنتخب الوطني وأعضاء الجهاز التقني عن نصف قيمة المكافآت التي حصلوا عليها لبلوغهم نهائيات كأس أوروبا 2020، من أجل مساعدة كرة القدم للهواة في بلادهم التي تأثرت بتفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكر الاتحاد في بيان أن هذا التبرع من شأنه أن “يعزز” صندوق الدعم الذي أنشأه لمساعدة الاتحادات الإقليمية وأندية الهواة بمبلغ قدره 4،7 مليون أورو.

وسبق أن أعلن الاتحاد البرتغالي الأربعاء الماضي عن إنهاء الموسم الحالي لمسابقات الهواة من دون تحديد أي فائز في الوقت الذي لم يعلن فيه عن أي موعد بشأن استئناف الدوريات المحترفة.

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وقال بيدرو برونشا رئيس رابطة البطولة التي تشرف على المسابقات المحترفة في البلاد في أواخر مارس “من المهم جدا أن تصل البطولات الى نهاية لأن ذلك سيسمح بإيجاد استقرار من شأنه أن يساعد في الاستعداد للموسم المقبل ونحن على علم بمن يمكنه خوض المسابقات الدولية (الأوروبية) وهوية البطل ومن هبط”.

ولن يتمكن منتخب البرتغال بطل أوروبا عام 2016 من الدفاع عن لقبه هذا العام بعدما أجل الإتحاد الأوروبي للعبة نهائيات الكأس القارية الى الصيف المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا الرهيب في القارة العجوز.

وألغيت مسابقات كرة القدم للهواة بسبب فيروس “كوفيد-19” ما أدى الى تداعيات مالية قاسية على أنديتها.