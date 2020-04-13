بلدية_سلطان تضبط مطبخا مخالفا للاشتراطات البلدية

رصدت فرق الرقابة التابعة لبلدية سلطان مطبخا مخالفا لتطبيق للاشتراطات الصحية . وأوضحت البلدية بأن الفرق الرقابية خلال جولاتها التفتيشية رصدت احدى المطابخ المخالفة لتطبيق الاشتراطات المعمول بها من خلال ذبح المواشي في نفس المطبخ في مخالفة صريحة . و أفادت البلدية بأنه تم اغلاق المطبخ فورا و اتخاذ الاجراءات النظامية بحقه لتؤكد البلدية في الوقت ذاته بأنها لن تتوانى في تعقب كافة المخالفين لضبطهم وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحقهم. انشر الخبر :

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