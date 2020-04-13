أظهرت تقارير مستندة إلى الإحصائيات التي يجريها موقع ترانسفير ماركت، انخفاض القيمة السوقية للاعبين الأجانب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد. وأشارت التقارير إلى انخفاض في قيمة اللاعبين الأجانب بلغ 52 مليون يورو، حيث هبطت من 258 مليون، إلى 206 مليون يورو وفقًّا لآخر تحديث صادر عن الموقع، والذي خفّض القيمة السوقية لجميع اللاعبين حول العالم بنحو 20%. وأكدت التقارير أن هذا الهبوط متوقع بالتزامن مع التأثير السلبي لفيروس كورونا المستجد على النشاط الرياضي وتراجع تحركات الأندية في سوق الانتقالات المقبل على مستوى العالم، بجانب صعوبة تسويق اللاعبين الحاليين لانخفاض أسعارهم. انشر الخبر :

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خسائر في القيمة السوقية لأجانب #الدوري_السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.