الرئيس الجزائرى يقيل عسكريًا بارزًا بعد عام من تعيينه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 أبريل 2020

أقال الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، اليوم، العميد الواسيني بوعزة من على رأس الأمن الداخلي بالجيش بعد عام من تعيينه في المنصب.



كما أصدر الرئيس الجزائري قرارًا بتعيين العميد عبدالغني راشدي، مديرا للأمن الداخلي بالنيابة، وتم تنصيبه اليوم من قبل اللواء السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش، وفق قناة "النهار" الجزائرية.

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وأوضحت القناة أن عبدالغني راشدي كان مديرا لمعهد الدراسات العليا في الأمن.

فيما أوضحت وزارة الدفاع أن "شنقريحة" أمر الجميع بالعمل تحت سلطة المدير العام للأمن الداخلي بالنيابةـ وطاعة أوامره، وتنفيذ تعليماته، بما يمليه صالح الخدمة، تجسيدا للقواعد والنظم العسكرية السارية، وقوانين الجمهورية.

يذكر أن الرئيس الجزائري "تبون" أجرى سلسلة واسعة من التغيرات في المؤسسات المدنية والعسكرية منذ فوزه بالمنصب نهاية العام الماضي.