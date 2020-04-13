أداة فعالة لحل مشاكل الحاسوب عن بُعد... تعرف عليها!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

تعد وظيفة الوصول إلى الحواسيب عن بعد من الوظائف المفيدة حاليا، والتي تتيح للمستخدم طلب مساعدة الأصدقاء أو المحترفين في حل المشاكل، التي تواجهه دون الحاجة إلى الانتقال إلى مركز الصيانة.



ويتم تثبيت هذه الوظيفة عبر البرامج وإعدادها لإجراء دردشة الفيديو أو حل المشكلات أو تغيير الإعدادات على الحواسيب.

ولكن يُشترط لذلك أن يتم تثبيت برامج أو تطبيقات خاصة للصيانة عن بعد على كلا الجانبين، أي جهاز الشخص المساعد وجهاز المستخدم المحتاج للمساعدة، وعن طريق هذه التطبيقات والبرامج يتمكن الشخص المساعد من رؤية شاشة الطرف الآخر بالكامل، كما أنه يتمكن من التحكم في اللاب توب أو الحاسوب المكتبي أو الحاسوب اللوحي أو الهاتف الذكي للشخص المحتاج للمساعدة.

ويعد برنامج Teamviewer من حلول الصيانة عن بُعد المجانية والمخصصة للمستخدم العادي، ويدعم أنظمة التشغيل المختلفة مثل مايكروسوفت ويندوز وأبل ماك أو إس وجوجل أندرويد وأبل "آي أو إس"، ويوفر هذا البرنامج وظيفة الدردشة النصية ودردشة الفيديو، حتى يتمكن الشخص المساعد من الإجابة على الاستفسارات أو شرح ما يقوم بإعداده أو شرح كيفية عمل الوظائف.

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ويحصل كل جهاز، يتم تثبيت البرنامج عليه، على رقم تعريف خاص به يطلق عليه اسم مُعرّف Teamviewer، ويتعين على الشخص المحتاج للمساعدة أن يعطي المُعرّف الخاص به مع كلمة المرور إلى الشخص المساعد، حتى يتم إنشاء الاتصال، ولدواعي الأمان يجب أن يتم نقل هذا البيانات عن طريق الهاتف، ويمكن العثور على مُعرّف Teamviewer وكلمة المرور في نافذة برنامج Teamviewer تحت بند التحكم عن بُعد.

ومن خلال تطبيق Teamviewer Quicksupport يتم دعم الأجهزة الجوالة المزودة بنظام جوجل أندرويد وهواتف أبل آيفون، ويتم هنا إنشاء الاتصال بسهولة بين حاسوب الشخص المساعد والجهاز الجوال للشخص المحتاج للمساعدة عن طريق مُعرّف Teamviewer وكلمة المرور، ويمكن للمستخدم العثور على إجابات حول الاستفسارات حول البرنامج في مجتمع Teamviewer.

ويتعين على مستخدمي برامج الصيانة عن بُعد توخي الحرص والحذر عند التعامل مع المكالمات الهاتفية أو الاستفسارات أو التحذيرات غير المتوقعة من الغرباء، والتي تتعلق بالحاسوب؛ نظرا لأن القراصنة دائما ما يدعون أنهم من خدمة الدعم والمساعدة من شركة مايكروسوفت، وأن هناك أخطاء في الحاسوب.

ودائما ما يحاول القراصنة الوصول إلى حواسيب المستخدمين عن طريق برنامج Teamviewer وغيره من برامج الصيانة عن بُعد، بهدف تثبيت البرامج الضارة والأكواد الخبيثة وابتزاز الضحايا، ولذلك لا يجوز إعطاء مُعرّفTeamviewer وكلمة المرور إلا للأشخاص، الذين يعرفهم المستخدم ويثق بهم.