وزير الأوقاف المصري: الصيام لا يؤثر على الإصابة بفيروس كورونا

وبحسب ما أوردته صحيفة "الأهرام" المصرية، قال جمعة إن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، أكدت له عدم وجود تأثير لفيروس كورونا على غير المصابين وأصحاب الأعذار المرضية.

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وتابع: "لا مشكلة في صيام الأصحاء، إنما يكون الإفطار للمصابين بالفيروس وأصحاب الأعذار المرضية الذين يوصيهم الأطباء بالإفطار. الصيام لا أثر له على الإطلاق في انتشار الفيروس".

ولفت وزير الأوقاف المصري إلى أن أهم نهج لمواجهة انتشار الفيروس هو عملية التباعد الاجتماعي واتخاذ الإجراءات الوقائية من التطهير والتعقيم، والالتزام بتعليمات الجهات المختصة فيمن ينطبق عليهم العزل الذاتي أو الحجر الصحي.

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وأعلنت وزارة الصحة فى مصر، أمس الأحد، تسجيل 13 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، وزيادة في عدد المصابين بـ126 حالة. ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 159، ويصل عدد الإصابات إلى 2065.