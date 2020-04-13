موسكو - سبوتنيك. وبحسب الصفحة الرسمية للرابطة، تقام البطولة خلال الفترة من 17 وحتى 19 نيسان/ أبريل الجاري، بسلسلة من المواجهات من خلال لعبة "فيفا 20".
© REUTERS /
وستجري البطولة بنظام "بيست أوف ثري"، حيث يتواجه كل خصمين في ثلاث مباريات، ويتأهل الفائز بمباراتين من أصل الثلاثة.
وسيتم بث جميع المباريات مباشرة عبر منصة "تويتش"، من الساعة السادسة وحتى الحادية عشرة مساء أيام الجمعة والسبت والأحد.
كما ستقدم رابطة المحترفين تغطية إعلامية كاملة لها عبر صفحاتها على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.
وتهدف الرابطة، من خلال تنظيم هذه البطولة، إلى تقديم محتوى كروي بديل، يمنح المتابعين فرصة الاستمتاع بالمنافسات، وتشجيع أنديتهم في ظل توقف النشاط الكروي، والحجر المنزلي.
كانت هذه تفاصيل خبر تتوافق مع الحجر المنزلي... بطولة كرة قدم "افتراضية" في الإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.