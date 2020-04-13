تتوافق مع الحجر المنزلي... بطولة كرة قدم "افتراضية" في الإمارات

موسكو - سبوتنيك. وبحسب الصفحة الرسمية للرابطة، تقام البطولة خلال الفترة من 17 وحتى 19 نيسان/ أبريل الجاري، بسلسلة من المواجهات من خلال لعبة "فيفا 20".

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وأوضح المدير التنفيذي للرابطة وليد الحوسني، أن كرة القدم الافتراضية تنمو بشكل متسارع، حيث إن بطولة كأس العالم لكرة القدم الافتراضية، العام الماضي، تم بثها في 100 دولة حول العالم.

وستجري البطولة بنظام "بيست أوف ثري"، حيث يتواجه كل خصمين في ثلاث مباريات، ويتأهل الفائز بمباراتين من أصل الثلاثة.

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وسيتم بث جميع المباريات مباشرة عبر منصة "تويتش"، من الساعة السادسة وحتى الحادية عشرة مساء أيام الجمعة والسبت والأحد.

كما ستقدم رابطة المحترفين تغطية إعلامية كاملة لها عبر صفحاتها على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

وتهدف الرابطة، من خلال تنظيم هذه البطولة، إلى تقديم محتوى كروي بديل، يمنح المتابعين فرصة الاستمتاع بالمنافسات، وتشجيع أنديتهم في ظل توقف النشاط الكروي، والحجر المنزلي.