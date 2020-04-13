شرطة أبوظبي تحذر من خطر كبير يتربص بالأطفال على الإنترنت

ووفقا لما نشرته صحيفة "الإمارات اليوم"، رصدت بعض دول العالم تزايد في جرائم ابتزاز الأطفال عبر مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية.

وتنحصر الحالات في وقائع التنمر والتهديد وحالات التحرش واستدراج الصغار لمشاركة صورهم وبياناتهم وتوريطهم في أنشطة غير أخلاقية.

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وتعد الإساءة للأطفال عبر الإنترنت جريمة جنائية في دولة الإمارات.

وطالبت الشرطة الأسر بعدم التردد في الإبلاغ عن حالات الإساءة للأطفال لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتورطين في حال كان هناك خطر أو ضرر يتعرض له أي طفل.

وشددت الشرطة على أن الإبلاغ عن حالات الإساءة خطوة مهمة في منع أو وقف الانتهاكات وحماية الأطفال من الضرر.