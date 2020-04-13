شكرا لقرائتكم خبر عن أنور قرقاش: الدعم الدولى لقرار التحالف بوقف العمليات العسكرية فى اليمن ضرورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، أن الدعم والالتفاف الدولي حول قرار التحالف بقيادة السعودية، بوقف العمليات العسكرية في اليمن ضرورى.

وقال قرقاش قى تغريدة عبر حاسبه الرسمى بتويتر: "الدعم والالتفاف الدولي حول قرار التحالف بقيادة السعودية الشقيقة بوقف العمليات العسكرية في اليمن ضروري، لا بد من اغتنام الفرصة لتعزيز فرص السلام ولا يجب انتهاز وقف إطلاق النار وانتهاكه لترتيب المواقع، مجددا يؤكد التحالف جديته للوصول إلي حل سياسي شامل".



قرقاش

وفى سياق متصل، وصف وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات أنور قرقاش، قرار تحالف دعم الشرعية فى اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، بوقف إطلاق النار فى اليمن ولمدة أسبوعين بأنه قرار حكيم ومسؤول، وقال قرقاش - فى تغريدة على حسابه فى "تويتر" أوردتها قناة "العربية" الفضائية، "مع الدعوات المتكررة للحل السياسي تبرز المخاوف من وصول فيروس (كورونا) ليعقد الأزمة الإنسانية المستمرة".

وأضاف أنه "قرار مهم لا بد من البناء عليه إنسانيًا وسياسيًا".

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وكان المتحدث الرسمى باسم قوات تحالف دعم الشرعية فى اليمن، العقيد الركن تركى المالكى، أعلن وقفًا شاملاً لإطلاق النار فى اليمن لمدة أسبوعين لمواجهة تبعات تفشى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكان رئيس البرلمان العربى الدكتور مشعل السلمى، رحب بإعلان تحالف دعم الشرعية فى اليمن وقف إطلاق النار الشامل فى الجمهورية اليمنية لمدة أسبوعين قابلة للتمديد اعتبارا من اليوم الخميس، وذلك لمواجهة تبعات انتشار فيروس "كورونا المستجد"، وتهيئة الأوضاع لوقف دائم لإطلاق النار واستئناف المفاوضات في سبيل التوصل إلى حلٍ سياسي شامل وعادل للأزمة في اليمن.