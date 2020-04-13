شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الكويتية: وفاة 10 مواطنين من المتواجدين خارج البلاد بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الخارجية الكويتى، الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وفاة 10 مواطنين من المتواجدين خارج البلاد بفيروس كورونا، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز".

وكان رئيس مجلس الوزراء فى دولة الكويت، قد أعلن أنه يوجد ما يقرب من 50 ألف مواطن كويتى فى مختلف دول العالم، وأن سلطات بلاده تسعى إلى عودته.

وفيما ينتشر فيروس كورونا منذ ظهوره فى مدينة ووهان الصينية اواخر العام الماضى، فى مختلف دول العالم، حيث وصلت عدد الإصابات بهذا الفيروس إلى أكثر من مليون و800 ألف حالة، وتخطت الوفيات أكثر من 115 ألف حالة، وتسعى دول العالم إلى اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية للسيطرة على انتشاره.

وأعنلت وزارة الصحة السعودية، اليوم عن تسجيل 472 إصابة جديدة بفيروس ⁧كورونا، وتعافي 44 حالة ليصبح مجموع الحالات المتعافية 805، وذكرت وزارة الصحة الإماراتية، أنه شفاء 172 حالة جديدة من فيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى 852، وتسجيل 3 وفيات بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع الوفيات 25.

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إنجلترا أعلنت تسجيل 667 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 10261، وسجلت إسبانيا 517 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ووصل تعداد الإصابات بالمرض في البلد إلى 169496.

وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في الكويت إلى 1300، بعدما أعلنت وزارة الصحة تسجيل 66 إصابة جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 73303، وتعداد الوفيات الناجمة عن المرض يصل إلى 4585، وكشفت وزارة الصحة المغربية: تسجيل 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1746، وأفادت إندونيسيا بتسجيل 316 إصابة جديدة و29 وفاة بفيروس كورونا.