شركة تتلف 400 مليون وردة بسبب كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

اضطرت شركات بيع الورود في هولندا، إلى إتلاف 400 مليون وردة، منها 140 مليون زهرة من الخزامى الهولندية الشهيرة، جراء انخفاض الطلب على الزهور بسبب فيروس كورونا المستجد.



ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن فريد فان تولا، مدير المبيعات في شركة Royal Flora Holland: "أصابنا هذا الفيروس في أوج مبيعات زهور التوليب. لقد مرت أربعة أسابيع، ولا يزال حجم المبيعات أقل بنسبة 50% عن العام الماضي".

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وذكرت الصحيفة، أن الخسائر المالية الفادحة لم تضرب فقط منتجي الورود وأصحاب متاجر بيعها، بل إن هولندا فقدت آلاف السائحين الذين يزورونها في هذا الوقت من السنة لمشاهدة حقول الخزامى والنرجس والصفير في منطقة ليسي.

وفي هذه السنة، لم تفتح حديقة الزهور الملكية الهولندية Keukenhof حتى الآن أبوابها أمام الزوار، وهو ما سيكبدها خسائر بنحو 25 مليون دولار.

وقال مدير الحديقة بارت سيمرينك: "الطبيعة لا تخضع للقواعد والتعليمات. لدينا موسم رائع في هولندا هذا العام، والآن تبدو الحديقة جميلة حقا. نحن نبذل قصارى جهدنا لإظهار ذلك لكل الذين يضطرون إلى البقاء في المنازل".