شكرا لقرائتكم خبر عن 23 ألف فحص للكشف عن كورونا في الـ 24 ساعة الأخيرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الصحة عن شفاء 172 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا ليبلغ مجموع حالات الشفاء في الدولة 852 حالة ووفاة 3 حالات ليبلغ الاجمالي 25 حالة. كما تم إجراء 23380 فحصاً للكشف عن الاصابة بالفيروس.

وأكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية على أن إقامة الوافدين، سواءً كانوا متواجدين داخل الدولة أو خارجها سارية المفعول حتى نهاية ديسمبر من هذا العام، متى صادف تاريخ انتهائها بعد أول من مارس 2020، وأن جميع بطاقات الهوية المنتهية في الأول من مارس لهذا العام سارية المفعول لغاية نهاية ديسمبر 2020.

جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية حول مستجدات الوضع الصحي والحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

قال المتحدث الرسمي للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، العميد خميس الكعبي: نؤكد على متعاملينا بضرورة إنجاز معاملاتهم عبر منصة الخدمات الذكية للهيئة، ونحن ملتزمون بأعلى مستويات الجودة في تقديم هذه الخدمات. جاء ذلك خلال حديثه في بداية الإحاطة الإعلامية حول مستجدات الوضع الصحي والإجراءات الوقائية لفيروس كوفيد19.

وتابع العميد خميس الكعبي: تم اعتبار إقامة الوافدين، سواءً كانوا متواجدين داخل الدولة أو خارجها سارية المفعول حتى نهاية ديسمبر من هذا العام، متى صادف تاريخ انتهائها بعد أول من مارس 2020. مضيفاً: تعتبر التأشيرات وأذونات الدخول للمتواجدين داخل الدولة سارية المفعول حتى نهاية ديسمبر من العام الجاري، متى صادف تاريخ انتهائها بعد الأول من مارس 2020. وأضاف الكعبي: اعتبار جميع بطاقات الهوية المنتهية في الأول من مارس لهذا العام سارية المفعول لغاية نهاية ديسمبر 2020.

واستطرد الكعبي قائلاً: تلقينا طلبات من المقيمين والزائرين المتواجدين في الدولة للالتحاق بأسرهم في موطنهم في ظل الظروف الحالية، ونحن نعمل على التنسيق لهذه الطلبات.

من جانبها أعلنت المتحدثة الرسمية باسم القطاع الصحي لدولة الإمارات، د. فريدة الحوسني، عن إجراء 23380 فحصاً جديداً للمواطنين والمقيمين في مختلف مناطق الدولة ضمن خطة توزيع نطاق الفحوص في الدولة. مشيرة إلى شفاء 172 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض، ليبلغ مجموع حالات الشفاء في الدولة 852 حالة.

وأشارت الحوسني إلى تسجيل 3 حالات وفاة بسبب فيروس كورونا من جنسيات مختلفة، ليصل عدد الوفيات المسجلة في الدولة إلى 25 حالة، مؤكدة على أن البرنامج الوطني للفحص المنزلي لأصحاب الهمم يستكمل الجهود الاحترازية الوطنية لتعزيز السلامة والصحة العامة في المجتمع، وهو مساند لجهود مراكز المسح من المركبة للكشف عن فيروس كورونا ومراكز الفحص المعتمدة على مستوى الدولة.

وتابعت المتحدثة باسم القطاع الصحي بدولة الإمارات: نستهدف من خلال برنامج الفحص المنزلي لأصحاب الهمم فئة غالية علينا، وهم إخوانا وأخواتنا غير القادرين على الوصول بسهولة إلى مراكز الفحص، خاصة من لا يستطيع الحركة بشكل طبيعي، أو من غير القادرين على التعبير، أو يعانون من صعوبة التواصل مع الآخرين.

وأضافت الحوسني: المنحنى الوبائي نقصد به طبياً ارتفاع عدد حالات الإصابة بالمرض ووصولها إلى الذروة، ليأتي بعدها انخفاض المنحنى، ولا يمكن تأكيد تاريخ محدد للوصول إلى الذروة. مشيرة إلى أن العديد من هذه الدراسات أثبتت أن الممارسات المجتمعية للحد من انتشار الفيروس مثل التباعد الجسدي وتقليل التجمعات تساهم بشكل كبير في تأخير الانتشار، وخفض عدد الحالات، وبالتالي كسر حدة الارتفاع، والحد من الارتفاع في الحالات خلال فترة زمنية قصيرة.

وشددت المتحدثة باسم القطاع الصحي في دولة الإمارات، على ضرورة ارتداء القفازات عند الخروج من المنزل واستبدالها باستمرار عند الانتقال من مكان لآخر، وتجنب لمس المتعلقات الشخصية عند لبس القفازات، خاصةً التي يتكرر استخدامها مثل الهاتف. مؤكدة على ضرورة غسل اليدين جيداً بالماء والصابون بعد التخلص من القفازات، وننصح بهذا الإجراء في كل مكان، وبصورة مستمرة كطريقة آمنة وأفضل من لبس القفازات.

ولفتت الحوسني إلى أن هناك معلومة مغلوطة حول كيفية ارتداء الكمامات، حيث يظن البعض أن ارتداء الكمامة والجانب الأزرق منها للخارج خاص بالمرضى، في حين الأبيض للأشخاص المتعافين، ونؤكد أن الموضوع لا علاقة له بالألوان، وهناك طريقة واحدة فقط للبس الكمامة، هي أن يكون اللون الأزرق دائماً للخارج.