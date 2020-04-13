زيدان يتبرع لمستشفى في الجزائر حيث مسقط رأس والديه

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وكان عدد من نجوم كرة القدم قد تبرع للأسباب عينها، أبرزهم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي نيمار وغيرهم.
وقرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وإطارات الرئاسة التبرع بشهر من رواتبهم للمساهمة في جهود السلطات للحد من آثار الأزمة الصحية على المواطنين.
وتعهد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، بإعادة النظر في المنظومة الصحية الوطنية والعمل على تحسين ظروف مهنيي القطاع، معربا عن ثقته في القطاع وفي القدرة على تحسن الأوضاع الناجمة عن انتشار وباء "كوفيد-19" بنهاية الشهر.
وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية، أمس الأحد، عن ارتفاع عدد المصابين بوباء "كوفيد-19" في البلاد إلى 1914 حالة مؤكدة، بعد تسجيل 89 حالة جديدة فيما بلغت عدد الوفيات 293 وفاة، بعد تسجيل 18 وفاة جديدة.
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