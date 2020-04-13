ورصدت النيابة العامة السعودية مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، وأصدرت أمرا بالقبض على المواطن، وإحالته إلى النيابة العامة، بعد استكمال إجراءات الاستدلال الأولية بحقه، وفقا لـ "إرم نيوز".
ونقلت وسائل إعلام محلية عن النيابة العامة قولها أيضاً، إن الشخص رفض الامتثال لتعليمات رجال الأمن، بطلب إبراز بطاقة إثبات الشخصية، بحجة أنه من إحدى القبائل، وقام بالتهكم والسخرية من إجراءات وسلطات رجال الأمن، بجانب قيادته لمركبة منزوعة اللوحة.
وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قرارا بحظر التجول في عموم المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، ابتداءً من الساعة الـ 7 مساء وحتى الساعة الـ 6 صباحا لمدة 21 يوما من مساء يوم الاثنين الماضي.
وبحسب الأمر الملكي، تقوم وزارة الداخلية السعودية باتخاذ ما يلزم لتطبيق منع التجول، وعلى جميع الجهات المدنية والعسكرية التعاون التام مع وزارة الداخلية في هذا الشأن.
كانت هذه تفاصيل خبر مواطن سعودي يعصي الأوامر الملكية بحجة انتمائه لقبيلة لا يحتجز أبناؤها... فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.