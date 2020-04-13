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وأضافت: "تسبب العدوان في عزل 72 منطقة ومدينة يمنية عن العالم وحرمان أكثر من مليون ومئتي ألف من خدمات الاتصالات والإنترنت".
وذكرت أن "الاستهداف المتكرر للبنية التحتية لشبكة الاتصالات الوطنية أدى إلى إضعاف الخدمات وتضرر أكثر من 14 مليون مستخدم للاتصالات والإنترنت".
ويشن تحالف عسكري تقوده السعودية، منذ آذار/ مارس 2015، غارات على مناطق مواقع تسيطر عليها جماعة "أنصار الله" في اليمن أبرزها العاصمة صنعاء، دعما للحكومة اليمنية الشرعية.
كانت هذه تفاصيل خبر "أنصار الله": قطاع الاتصالات في اليمن خسر أكثر من 4 مليارات دولار بسبب غارات التحالف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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