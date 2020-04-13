وسجلت الكويت 66 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الحالات المصابة فيها إلى 1300. وفي سلطنة عمان تم تسجيل 128 إصابة؛ ليصل إجمالي عدد الحالات المصابة في السلطنة إلى 727 إصابة. وفي البحرين فقد سجلت وزارة الصحة 212 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 206 حالات لعمالة وافدة وست حالات لمخالطين. Advertisements وفى قطر كشفت وزارة الصحة عن تسجيل 252 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن الإصابات الجديدة ترفع إجمالي الإصابات إلى 3231 حالة. وكانت وزارة الصحة الإماراتية قد أعلنت تسجيل 387 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 4123 حالة، و3 وفيات ليرتفع الإجمالي إلى 22 حالة

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كانت هذه تفاصيل خبر خلال 24 ساعة... 1054 إصابة جديدة بكورونا في 5 دول خليجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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