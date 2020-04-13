وقال رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق، فائز السراج، في بيان اليوم الاثنين، إن محاولة تعطيل عملية عاصفة السلام بالهجوم على منطقة أبوقرين "فشلت"، مؤكدا استعادة السيطرة على مدينتي صرمان وصبراتة.
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وفي 25 مارس/ آذار الماضي أطقت عملية "بركان الغضب" عملية "عاصفة السلام"، للرد على "الانتهاكات المستمرة للهدنة" والتي أسفرت عن وقوع "ضحايا من المدنيين بينهم أطفال ونساء".
وأضاف أن قوات حكومة الوفاق واجهت "جحافل دفعت بها عواصم تظهر لنا الولاء نهارا وتتآمر علينا تحت جنح الظلام".
ووجه السراج رسالة إلى ما وصفها بـ"العواصم المتآمرة"، قائلا: "أبناؤكم الذين بعثتم بهم ليموتوا في العدوان على أرضنا سنعيدهم لكم في توابيت رفقة وثائقهم الثبوتية، وسنصدر أوامرنا لوزارة الخارجية لتتولى التنسيق في الأمر مع الجهات المعنية".
وتابع: "مدرعاتكم التي بعثتوها صارت رمادا، وما سلم منها صار في قبضتنا وسنحفظها في متحف الحرب.. ذخائركم التي قتلت أبناءنا، وطائراتكم التي دمرت مدننا، وغطرستكم أيضا، ستحاسبكم عليها شعوبكم قبلنا".
وتعاني ليبيا انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وبين الغرب حيث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، برئاسة فايز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.
كانت هذه تفاصيل خبر السراج يوجه رسالة إلى"العواصم المتآمرة": أبناؤكم الذين أرسلتموهم إلى أرضنا سنعيدهم لكم في توابيت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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