وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، خلال المؤتمر اليومي حول مستجدات كورونا، إن هناك "6 وفيات جديدة والإجمالي يصل إلى 65 حالة"، لافتاً إلى شفاء 44 حالة جديدة ليبلغ العدد 805".
وأضاف: "نتوقع استكشاف المزيد من الحالات مع التوسع في عمليات الفحص"، مشيرا إلى أن الوزارة توصي باستخدام الدفع الإلكتروني في عمليات الشراء.
وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، في وقت سابق اليوم، تحديث نماذج تصاريح التنقل خلال فترة منع التجول للفئات المستثناة من تعليمات المنع، بعدما أعلن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الأحد، تمديد العمل بحظر التجول في المملكة حتى إشعار آخر بسبب المعدلات الحالية لانتشار فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر لليوم الثاني على التوالي... السعودية تسجل أعلى معدل يومي في إصابات "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.