دميترييف: جهود محمد بن سلمان مع روسيا أثمرت اتفاقات عدة واستثمارات مشتركة

وقال دميترييف في مقابلة مع "العربية"، إنه "من المهم جدا القول إن الاتفاق أزال جميع الاختلافات بين الأطراف، وهذا يعكس إرادة وحكمة كل من الرئيس بوتين والملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، الذين يرجع لهم الفضل بالفعل لجمع الأطراف كافة".

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وتابع قائلا: "أخص بذلك جهود الأمير محمد بن سلمان الذي اجتهد بالعمل مع روسيا منذ 5 أعوام وهو ما نتج عنه اتفاقات عدة في قطاع النفط بالإضافة إلى الاستثمارات المشتركة. لا شك أنه كان هناك بعض الاختلافات البسيطة الشهر الماضي، ولكننا تمكنا من حل هذه الاختلافات ما نتج عنه اتفاق تاريخي".

وبرأيه، فإن اتفاق "أوبك+" هو "اتفاق تاريخي" ومفتاح إعادة الاستقرار إلى السوق النفطية بالاقتصاد العالمي، نتج عن جهد مشترك ورائع لكل من روسيا والسعودية بالإضافة إلى الولايات المتحدة على مستوى القادة.

وقال: "كنا سنرى الأسعار أقل من 10 دولارات للبرميل، لذلك أرى أن هذا الاتفاق مهم للغاية لأنه يعالج انخفاض الطلب العالمي على النفط بسبب انتشار فيروس كورونا، وهو يعكس حكمة القيادة في كل من روسيا والسعودية للوصول إلى اتفاق تاريخي".

وأفاد: "عدم التوصل إلى اتفاق كان سينتج عنه أسعار منخفضة جدا ما يؤدي إلى صدمة في أسواق النفط والمستهلكين في السنوات القليلة المقبلة، وذلك لتراجع الاستثمارات، لذلك هذا اتفاق مهم لكل من المنتجين والمستهلكين".

وختم قائلا: "جميع الاتصالات التي قامت بها الأطراف المختلفة سواء بين الملك سلمان والرئيس بوتين والرئيس ترامب جميعها تعكس جهود العمل الجماعية، بالإضافة إلى أنها تثبت أن روسيا تستطيع العمل مع الولايات المتحدة عكس ما قيل سابقا".

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وقال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الاثنين، إن العلاقات السعودية الروسية ستستمر في التوسع في المجالات كافة.

وأضاف الوزير تعليقا على اتفاق "أوبك" وحلفائها بقيادة روسيا على خفض غير مسبوق لإنتاج النفط، أنه "سيتم الإعلان الأربعاء عن تفاصيل مساهمة الدول من خارج "أوبك+"، لافتا إلى أن "الاتفاق يشمل إضافة للمخزونات الاستراتيجية بـ3ملايين ب/ي في مايو ويونيو".

وأشار ابن سلمان إلى أن "اتفاق الخفض الدولي قد يصل حجمه إلى 19.5 مليون برميل يوميا"، مشددا على أنه "حتى لو خفضنا الإنتاج في 6 مارس في فيينا كنا سنضطر للتخفيض مجددا".

واتفقت "أوبك" وروسيا ومنتجو نفط آخرون على خفض غير مسبوق للإنتاج بما يعادل نحو عشرة في المئة من المعروض العالمي لدعم أسعار الخام في خضم جائحة فيروس كورونا.