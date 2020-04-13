مجهولون يفجرون أنبوبا لنقل الغاز من حقول الحسكة إلى معامل حمص

وبيّن المصدر بأن الانفجار تم بعبوة ناسفة استهدفت خط الغاز الواصل بين محطة "مركدة" الغازية ومعمل غاز "الجبسة" بريف الحسكة، وقد تم زرعها بالقرب من قرية "الفدغمي" التابعة لمدينة الشدادي جنوبي الحسكة، والتي يسيطر عليها الجيش الأمريكي ومسلحون محليون يتبعون له.
وأوضح المصدر: "تم تلافي الضرر وإصلاح الخط خلال ساعات من قبل الورش الحكومية، لتتم معاودة الضخ مساء في خطوط النقل الذي تصل إلى معمل "الجبسة" قبل أن تواصل طريقها عبر خط النقل العام الواصل إلى محطة "الريان" بريف حمص الشرقي".
ووقع، صباح أمس الأحد 12 أبريل/نيسان، انفجار جراء عبوة ناسفة استهدف من خلالها مسلحون مجهولون لم يعرف انتماؤهم بعد، خط الغاز الرئيسي الواصل إلى مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي، والتي تقع تحت سيطرة قوات الجيش الأمريكي وميليشيات تنظيم "قسد" الخاضع لها.
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