دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Oppo تعلن رسمياً عن هاتف OPPO Ace2 5G بسعر يبدأ من 566 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة Oppo اليوم عن هاتف OPPO Ace2 الذي يأتي بميزة دعم شبكات 5G، مع رقاقة معالج Snapdragon 865، ومعدل تحديث 90Hz، وسعر يبدأ من 566 دولار.

ينطلق هاتف OPPO Ace2 بشاشة AMOLED بحجم 6.5 إنش، والتي تشغل نسبة 91.7% من إطار الهاتف، كما تدعم معدل تحديث 90Hz، ومعدل 180Hz في سرعة اللمس في الشاشة، كما تدعم الشاشة جودة عرض Full HD بلس.

أيضاً يضم هاتف OPPO Ace2 رقاقة معالج Snapdragon 865، مع ذاكرة عشوائية تصل إلى 12 جيجا بايت رام، ونظام تبريد 4D، والذي يجمع بين ألياف الكربون إلى جانب غرف حرارية لدعم تبريد الهاتف بكفاءة أعلى، أيضاً ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 10 مع واجهة ColorOS 7.1.

ويضم هاتف OPPO Ace2 إعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 116 درجة، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، إلى جانب عدسات mono، بينما تأتي الكاميرة الأمامية في ثقب الشاشة بدقة 16 ميجا بيكسل.

كما يتميز الهاتف بتصميم زجاجي بألوان متدرجة في الجهة الخلفية، الذي يرتكز على إطار معدني، أيضاً تأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة، كما تأتي خاصية 4D للألعاب لتقدم تجربة واقعية في إستجابة الإهتزازات في الشاشة.

Advertisements

هاتف OPPO Ace2 يضم بطارية بقدرة 4000 mAh، كما يدعم الهاتف شاحن SuperVOOC Flash بتقنية الشحن السريع وبقدرة 65W، لدعم شحن البطارية خلال 30 دقيقة فقط.

Oppo تقدم هاتف أيضاً مع تقنية الشحن اللاسلكي السريع Air VOOC بقدرة 40W، لشحن الهاتف بشكل كامل في 56 دقيقة فقط، كما يدعم الهاتف الشحن المعاكس بقدرة 10W.

وتأتي قاعدة الشحن اللاسلكي OPPO Air VOOC بنظام تبريد يرتكز على مروحة تعمل على ثبات حرارة قاعدة الشحن عند مستوى أقل من 39 درجة.

المصدر

هذا الموضوع Oppo تعلن رسمياً عن هاتف OPPO Ace2 5G بسعر يبدأ من 566 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.