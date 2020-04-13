شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء الكويت: يوجد 50 ألف مواطن خارج البلاد ونبدأ الأحد خطة لإعادتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس الوزراء الكويتي،صباح الخالد الحمد الصباح، أنه يوجد 50 ألف مواطن كويتي خارج البلاد ونبدأ الأحد خطة لإعادتهم للبلاد، وفقا لخبر عاجل ذكرته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق قال المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة الكويتية، الدكتور عبدبالله السند، إن دولة الكويت سجلت 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات إلى 1300 إصابة، كما سجلت أول حالة وفاة لمواطن كويتى كان يتلقى العلاج منذ 21 يوما فى العناية المركزة وفق الراى الكويتية.

وأضاف السند، أن الحالات ضمنها 4 مرتبطة بالسفر منهم 3 مواطنين كويتييين كانوا مسافرين إلى بريطانيا، والحالة الرابعة مرتبطة بالسفر إلى ألمانيا، موضحا أن الحالات المخالطة هى 51 حالة .

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وأما حالات الوفاة فهى حالتان أحدهما لمواطن كويتى عمره 50 عاما كان يتلقى العلاج فى العناية المركزة والأخرى سجلت مطلع الشهر الجارى بعد الاصابة بفيروس كورونا.

وكانت الإدارة العامة للطيران المدنى فى الكويت، قد أعلنت السبت، السماح لشركات الطيران العاملة فى مطار الكويت الدولى بتسيير رحلات جوية للمقيمين الراغبين فى السفر لأوطانهم. وفق الراى الكويتية.