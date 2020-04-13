شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: لا إصابات بـ"كورونا" فى محافظة إربد لليوم التاسع على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور وائل الهياجنة عضو اللجنة الوطنية للأوبئة، مسئول ملف كورونا فى الشمال، ومقرر اللجنة التنفيذية لخلية إدارة الأزمة فى محافظة إربد الأردنية عدم تسجيل أى إصابة بفيروس كورونا المستجد بالمحافظة لليوم التاسع على التوالي، وأكد الهياجنة - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الأردنية، اليوم الاثنين، أنه تم تسجيل 4 حالات شفاء اليوم من كورونا فى مستشفى الملك المؤسس الجامعي، ومغادرتها إلى الحجر المنزلى لمدة 14 يوما تماشيا مع بروتوكول التعامل مع الوباء.

وأشار، إلى أن 25 فريق استقصاء وبائى بدأ الانتشار فى مختلف أرجاء محافظات الشمال لأخذ عينات عشوائية فى إطار الاستراتيجية الوطنية الرامية للمزيد من الاحتياطات والنتائج.

وكان أمجد العضايلة وزير الإعلام الأردنى، قد أعلن إنه مع بداية أزمة كورونا اتخذت الأردن إجراءات صارمة فى معالجة الأزمة ومنع انتشار الوباء، موضحاً أن الأردنيين والمقيمين خارج الأردن تم السماح لهم بالقدوم ووضعهم فى الحجر بفنادق خاصة لمدة أسبوعين، حتى لا ينقل العدوى أى مصاب منهم، وهو جانب ساهم فى عدم انتشار الوباء.

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وأشار، خلال مداخلة هاتفية هاتفية ببرنامج "الحكاية"، مع الإعلامى عمرو أديب، إلى أنه تم فرض حظر التجوال منذ 21 مارس، حيث كان فرض حظر تجول شامل لأول ثلاثة أيام بمنع خروج المواطنين، وشعروا أنه لا بد من إيصال بعض الخدمات للمواطنين بفتح الأفران لتوزيع الخبز للمواطنين وحدث زحام ووجدوا أن الأمر غير مواتى وتم الحظر من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساء، وتم منع الناس من الاختلاط بفرض سياسة التباعد والمشى على الأقدام ومنع التجوال بالسيارات.

وأوضح وزير الإعلام الأردني، أنه تم إعطاء التصاريح حاليا، على مستوى المملكة، وهناك 270 ألف مواطن يحملون التصاريح ممن يعملون بالمصانع والمؤسسات الخدمية كالمياه والكهرباء والطاقة، والمؤسسات الطبية لها تصاريح، كما تم فتح بعض المصانع والمنشآت الإنتاجية بإجراءات مشددة.