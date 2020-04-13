الإمارات تعلن شفاء 172حالة جديدة ووفاة 3 وفيات بفيروس كورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة الإماراتية، تسجيل 3 وفيات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ مجموع الوفيات 25 حالة، فيما تم شفاء 172حالة جديدة من فيروس كورونا ليصل العدد الإجمالى للمتعافين إلى 852 حالة.

قالت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية ومقرها أبوظبى، إنها ستسير رحلات خاصة إلى بروكسل ودبلن ولندن وطوكيو وزوريخ بين 14 و 22 أبريل، وتسمح الإمارات بعدد محدود من الرحلات المتجهة للخارج فقط للراغبين في مغادرة البلاد بعد تعليق الخدمات المنتظمة الشهر الماضي

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فى إطار التعاون بين المملكة المتحدة وحكومة دولة الامارات لدعم الرعايا البريطانيين الراغبين في العودة لوطنهم، غادرت فى 8 و10 أبريل الجارى طائرتان من كاتمندو فى نبيال وتوقفتا ترانزيت فى الإمارات قبل استكمال رحلتيهما إلى الأراضي البريطانية.