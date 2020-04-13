شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة السعودى: دول العشرين من خارج أوبك+ تتعهد بخفض3.7 مليون برميل نفط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الطاقة السعودية الأمير عبدالعزيز بن سلمان ، أن دول مجموعة العشرين من خارج أوبك+ تتعهد بخفض نحو 3.7 مليون ب/ي من إمدادات الخام، مؤكدا :" مشتريات النفط للاحتياطي المتوقعة عند 200 مليون برميل خلال الشهرين المقبلين ستساهم في تخفيضات فعالة للإنتاج".
وأضاف الوزير السعودى، خفض الإمدادات الفعلي من أوبك+، ودول مجموعة العشرين ومشتريات الاحتياطي البترولي الاستراتيجي سيمثلون نحو 19.5 مليون ب/ي كإجمالي تخفيضات عالمية.
وتابع، المملكة قد تخفض إنتاج النفط دون حصتها الحالية البالغة 8.5 مليون ب/ي إذا كانت هناك حاجة للسوق وإذا جرى تنفيذ التخفيضات بشكل جماعي مع البقية على أساس متناسب
واستطرد، فكرة التخفيضات التدريجية للنفط لأوبك+ ستسمح للمجموعة بالنظر في تخفيضات إضافية أو تمديد الاتفاق إذا لم تتحسن آفاق السوق،:" لن يكون هناك تأجيل لخطط زيادة الطاقة الإنتاجية للمملكة إلى 13 مليون ب/ي بعد اتفاق أوبك+ لخفض الإنتاج".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الطاقة السعودى: دول العشرين من خارج أوبك+ تتعهد بخفض3.7 مليون برميل نفط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.