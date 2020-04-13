شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة السعودى: دول العشرين من خارج أوبك+ تتعهد بخفض3.7 مليون برميل نفط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الطاقة السعودية الأمير عبدالعزيز بن سلمان ، أن دول مجموعة العشرين من خارج أوبك+ تتعهد بخفض نحو 3.7 مليون ب/ي من إمدادات الخام، مؤكدا :" مشتريات النفط للاحتياطي المتوقعة عند 200 مليون برميل خلال الشهرين المقبلين ستساهم في تخفيضات فعالة للإنتاج".

وأضاف الوزير السعودى، خفض الإمدادات الفعلي من أوبك+، ودول مجموعة العشرين ومشتريات الاحتياطي البترولي الاستراتيجي سيمثلون نحو 19.5 مليون ب/ي كإجمالي تخفيضات عالمية.

وتابع، المملكة قد تخفض إنتاج النفط دون حصتها الحالية البالغة 8.5 مليون ب/ي إذا كانت هناك حاجة للسوق وإذا جرى تنفيذ التخفيضات بشكل جماعي مع البقية على أساس متناسب

واستطرد، فكرة التخفيضات التدريجية للنفط لأوبك+ ستسمح للمجموعة بالنظر في تخفيضات إضافية أو تمديد الاتفاق إذا لم تتحسن آفاق السوق،:" لن يكون هناك تأجيل لخطط زيادة الطاقة الإنتاجية للمملكة إلى 13 مليون ب/ي بعد اتفاق أوبك+ لخفض الإنتاج".