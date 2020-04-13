كورونا.. وفيات جديدة بالسعودية والإمارات وإصابات بالبحرين

الرياض، أبوظبي/ الخليج 365

سجلت كل من السعودية والإمارات والبحرين، الإثنين، وفيات وإصابات جديدة بفيروس كورونا، بحسب إحصاءات رسمية.

ففي السعودية، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل 6 وفيات ليرتفع الإجمالي إلى 65.



كما سجلت المملكة 472 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل الإجمالي إلى 4 آلاف و934 مصابًا، بينهم 805 متعافين.



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وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل 3 وفيات جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 25، فيما لم تعلن عن إصابات جديدة، حتى الساعة (13.36 ت. غ).

أما البحرين، فلم تسجل وفيات، مكتفية بإعلان 212 إصابة جديدة، ليبلغ الإجمالي 1299، وفق وزارة الصحة.



وحتى عصر الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و872 ألفا، توفي منهم أكثر من 116 ألفا، فيما تعافى أكثر من 434 ألفا، بحسب موقع Worldometer.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.