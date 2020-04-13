إقليم كردستان يرسل معدات طبية لمناطق "ي ب ك" الإرهابي بسوريا

الحسكة/ الخليج 365

أعلن القيادي في تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، مظلوم عبدي شاهين، الملقب بـ"مظلوم عبدي"، إرسال حكومة إقليم كردستان في شمالي العراق، معدات طبية لمواجهة فيروس كورونا، إلى مناطق سيطرة التنظيم، شمال شرقي سوريا.

وقال عبدي، في تغريدة عبر حسابه في "تويتر"، الأحد، "كل الشكر والتقدير لرئيس إقليم كردستان نيجرفان بارازاني، على استجابته السريعة والكريمة لطلبنا في إرسال مختبرين طبيين للكشف عن فيروس كورونا وسعيه لإرسال المزيد منها".

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من حكومة إقليم كردستان في شمال العراق حول ما أورده الإرهابي عبدي.

من جانبها، أفادت مصادر محلية لمراسل الخليج 365، بأن المختبرين يرافقهما طاقم طبي من إقليم كردستان وصلا قبل 3 أيام، إلى مدينة القامشلي (شمال شرق)، وتم تركيبهما في أحد الأبنية التابعة لمنظمة "ي ب ك"، وسط المدينة.

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وشهدت العلاقات بين منظمة "ي ب ك" و حكومة إقليم كردستان في شمالي العراق، تحسنا ملحوظا في الآونة الأخيرة، حيث لعبت حكومة الإقليم دورا في إجراء مفاوضات بين المنظمة والمجلس الوطني الكردي السوري المعارض، وتوسطت في إعادة فتح عدد من مكاتب المجلس في مناطق سيطرة "ي ب ك".

وتأسس المجلس الوطني الكردي في 26 أكتوبر/تشرين أول 2011، في أربيل من 15 حزبا وفصيلا من أكراد سوريا، برعاية الرئيس السابق لإقليم كردستان بشمالي العراق مسعود البارزاني.

ومنذ تأسيسه تعرض المجلس وأعضائه لقمع وانتهاكات عديدة من قبل "ي ب ك"، تمثلت في حرق وإغلاق مكاتبه واعتقال واختطاف كوادره، واستخدام العنف للتصدي لمظاهرات مؤيدي المجلس.

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