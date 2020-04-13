مقتل جندي وعدد من عناصر "داعش" باشتباكات شمالي العراق

العراق / إبراهيم صالح / الخليج 365
قالت وزارة الدفاع العراقية الإثنين، إن جندياً عراقياً وعددا من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي (لم تحدد عددهم) قتلوا في اشتباكات شمالي البلاد.
جاء ذلك في بيان لخلية الإعلام الأمني التابعة للدفاع، تلقت الخليج 365 نسخة منه.
وأضاف البيان أن "قوات الجيش داهمت موقعاً يختبئ فيه عدد من عناصر تنظيم "داعش" في منطقة وادي الشاي بمحافظة كركوك (شمال)".
وأضافت أن "اشتباكات عنيفة اندلعت بين مسلحي داعش وقوات الجيش بإسناد من مقاتلات عراقية، ما أدى لمقتل أحد أفراد الجيش وإصابة اثنين آخرين بجروح".
وأشارت إلى أن "قوات الجيش قتلت جميع عناصر التنظيم في الموقع"، دون الإشارة إلى عددهم.
وزادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من تنظيم "داعش" خلال الأشهر القليلة الماضية وبشكل خاص في المنطقة بين محافظات كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".
وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014، لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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