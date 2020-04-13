مقتل مدني في عفرين السورية بلغم من مخلفات "ي ب ك" الإرهابي

حلب، عفرين/ عمر كوباران/ الخليج 365
قتل مدني في مدينة عفرين شمالي سوريا الإثنين، في انفجار لغم من مخلفات تنظيم "ي ب ك - بي كا كا" الإرهابي.
وأفاد مراسل الخليج 365 أن "الحادثة وقعت في أرض زراعية في محيط المدينة، حيث انفجر لغم أرضي براعي أغنام، ما أدى إلى مقتله".
ويواصل الجيش التركي والجيش الوطني السوري منذ تحرير مدينة عفرين في مارس/آذار 2018 من التنظيم الإرهابي، عملية إزالة الألغام من المنطقة.
ويتعمّد التنظيم زراعة الألغام الأرضية في المناطق السكنية، بأعداد كبيرة، لتودي من فترة لأخرى بحياة عدد من المدنيين.
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