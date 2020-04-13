مقتل مدني في عفرين السورية بلغم من مخلفات "ي ب ك" الإرهابي

حلب، عفرين/ عمر كوباران/ الخليج 365

قتل مدني في مدينة عفرين شمالي سوريا الإثنين، في انفجار لغم من مخلفات تنظيم "ي ب ك - بي كا كا" الإرهابي.

وأفاد مراسل الخليج 365 أن "الحادثة وقعت في أرض زراعية في محيط المدينة، حيث انفجر لغم أرضي براعي أغنام، ما أدى إلى مقتله".

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ويواصل الجيش التركي والجيش الوطني السوري منذ تحرير مدينة عفرين في مارس/آذار 2018 من التنظيم الإرهابي، عملية إزالة الألغام من المنطقة.

ويتعمّد التنظيم زراعة الألغام الأرضية في المناطق السكنية، بأعداد كبيرة، لتودي من فترة لأخرى بحياة عدد من المدنيين.



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