وليد عبد الله / الاناضول
أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية، الإثنين، بسط سيطرتها على كامل مدينة صبراته غربي طرابلس.
وتأتي استعادة السيطرة على صبراته، بعد ساعات من السيطرة على مدينة صرمان القريبة منها.
وقال الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب مصطفى المجعي لـ"الخليج 365"، إن قوات الحكومة "أكملت عملية السيطرة على مدينة صبراته".
وأضاف المجعي أن قواتهم تقوم بتمشيط المنطقة، وأن مليشيات حفتر انسحب بعضها إلى قاعدة الوطية الجوية غربي البلاد.
وأشار المجعي إلى أن "تحرير قاعدة الوطية الجوية سيكون من ضمن عملية التحرير التي انطلقت لاستعادة السيطرة على مدينتي صرمان وصبراته، لإحاطتها بالمدينتين".
وصباح الإثنين، أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني، بدء عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على مدينتي صرمان وصبراته من مليشيات حفتر غربي طرابلس.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر قوات "الوفاق" الليبية تسيطر بالكامل على مدينة صبراته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.