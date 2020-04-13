قوات "الوفاق" الليبية تسيطر بالكامل على مدينة صبراته

وليد عبد الله / الاناضول

أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية، الإثنين، بسط سيطرتها على كامل مدينة صبراته غربي طرابلس.

وتأتي استعادة السيطرة على صبراته، بعد ساعات من السيطرة على مدينة صرمان القريبة منها.

وقال الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب مصطفى المجعي لـ"الخليج 365"، إن قوات الحكومة "أكملت عملية السيطرة على مدينة صبراته".

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وأضاف المجعي أن قواتهم تقوم بتمشيط المنطقة، وأن مليشيات حفتر انسحب بعضها إلى قاعدة الوطية الجوية غربي البلاد.

وأشار المجعي إلى أن "تحرير قاعدة الوطية الجوية سيكون من ضمن عملية التحرير التي انطلقت لاستعادة السيطرة على مدينتي صرمان وصبراته، لإحاطتها بالمدينتين".

وصباح الإثنين، أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني، بدء عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على مدينتي صرمان وصبراته من مليشيات حفتر غربي طرابلس.

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