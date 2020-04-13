عودة فلسطينيين عالقين إلى قطاع غزة

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365-

بدأت وزارة الداخلية في قطاع غزة، الاثنين، باستقبال الفلسطينيين العالقين في الجانب المصري، عبر معبر رفح البري، وفق إجراءات وقائية لمنع تفشّي فيروس كورونا المستجد، حيث سيتم إدخالهم للحجر الصحي لمدة 21 يوما.

وقالت الوزارة، في تصريح وصل "الخليج 365" نسخة منه، إنها اتخذت مجموعة من إجراءات تسهيل وصول الدفعة الأولى من العالقين؛ وفق إجراءات الوقاية والسلامة في مواجهة فيروس كورونا.

واتخذت الطواقم الأمنية إجراءات وقائية لاستقبال العائدين، كارتداء الملابس الطبية الواقية، وتعقيم المعبر ومرافقه.

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ومن المقرر أن يستمر فتح معبر رفح البري، لمدة 4 أيام بدءا من الاثنين، على أن يستقبل 250-300 شخصا يوميا، بحسب الوزارة.

ولم تذكر الوزارة العدد الكلي للعائدين.

وأكدت وزارة الداخلية، أن جميع الأفراد العائدين سيخضعون للحجر الصحي الإلزامي، في المراكز التي خصصتها الجهات الحكومية، للتأكد من خلوّهم من فيروس كورونا، لمدة 21 يوما وقد تزيد المدة وفق تقديرات الجهات المختصة.

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