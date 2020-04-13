كورونا.. 254 إصابة جديدة في قطر ولبنان

سجلت قطر ولبنان، الإثنين، 254 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وفق إحصاءات رسمية.
وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل 252 إصابة بكورونا، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 3231 منهم 7 حالات وفاة.
وأشارت الوزارة، إلى تسجيل 59 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين إلى 334.
من جانبها، أعلنت وزارة الصحّة اللبنانية، في بيان، رصد إصابتين بفيروس كورونا، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 632 حالة.
ولم تسجل الوزارة حالات وفاة جديدة لتبقى إحصائية الوفيات بالفيروس ثابتة عند 20 حالة.
وحتى ظهر الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و865 ألفا، توفي منهم أكثر من 115 ألفا، فيما تعافى أكثر من 433 ألفا، بحسب موقع Worldometer.
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