قوات "الوفاق" الليبية تسيطر بالكامل على مدينة صرمان

وليد عبد الله / الاناضول أعلنت حكومة الوفاق الوطني، الإثنين، بسط سيطرتها بالكامل على مدينة صرمان غربي العاصمة طرابلس. وتأتي سيطرة قوات حكومة الوفاق على المدينة، بعد مواجهات مسلحة مع مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر استمرت لساعات. وقال الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب مصطفى المجعي في تصريحات للأناضول، إن قواتهم "أحكمت سيطرتها بشكل كامل على مدينة صرمان غربي طرابلس". Advertisements وأضاف المجعي أن "الاشتباكات الآن تدور في المدخل الشرقي لمدينة صبراته". وأشار أن "سلاح الجو يقوم باستهداف تحركات مليشيات حفتر في المدينة". ولفت المجعي إلى أن "عملية تحرير مدينة صرمان تمت بشكل ممتاز، وتقوم القوات الحكومية باستكمال عملية تحرير صبراته". وصباح الإثنين، أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني، بدء عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على مدينة صرمان وصبراته من مليشيات حفتر غربي طرابلس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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