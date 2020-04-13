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وزير الصحة يشكر ولي العهد لمتابعته الدقيقة ودعمه الكبير في أزمة كورونا

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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تقدم وزير الصحة في مستهل مؤتمر صحفي عقده اليوم بالشكر والامتنان لولي العهد الأمير ؛ لمتابعته الدقيقة ودعمه الكبير في أزمة #.

وقال الدكتور توفيق الربيعة: تزايد أعداد الإصابات بـ #فيروس_كورونا يبين حجم التحدي ونريد من الجميع الالتزام، وهناك تناغم كبير بين القطاعات الحكومية بقيادة #ولي_العهد لمواجهة أزمة #كورونا.

وتابع: حتى الآن لا يوجد علاج للفيروس، وهناك جهود جبارة عالمياً، وفي المملكة أيضاً لدينا بروتوكول علاجي لتسريع شفاء المصابين.

وقدم الوزير شكره للممارسين الصحيين ورجال الأمن على جهودهم.

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وقال: أرجو من الجميع الالتزام بالتعليمات، وإذا التزمنا جميعاً سنصل إلى بر الأمان.

وكشف عن وصول مليار ريال دعم لـ#صندوق_الوقف_الصحي بالوزارة.

وقال الوزير: أعداد المصابين بـ #فيروس_كورونا تضاعفت هذا الأسبوع، وهناك تزايد بالإصابات في إسكان العمال، ونطالبهم بتطبيق أعلى معدلات الاحترازات، كما أن هناك تزايداً لأعداد الإصابات في الأحياء المكتظة بالسكان، ولذا أهيب بهم الالتزام بالبقاء في منازلهم.

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