تسجيل 212 حالة كورونا جديدة في البحرين

أعلنت وزارة الصحة البحرينية 212 حالة قائمة جديدة؛ منها 206 حالات لعمالة وافدة و6 حالات لمخالطين. وأضافت الوزارة، بأن الحالات الـ 206 للعمال الوافدين تم رصدها بعد إجراء 3321 فحصاً مختبرياً خلال الـ 24 ساعة الأخيرة ضمن الحملات الاستباقية لفحص العمالة الوافدة في مساكنهم بعدد من مناطق. وكشفت الوزارة أن الحالات القائمة 751 والمتعافية 591 حالة. انشر الخبر :

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