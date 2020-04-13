جيوفينكو يشترط فسخ عقده نهايه الموسم مقابل تخفيض راتبه

اشترط الإيطالي سباستيان جيوفينكو مهاجم نادي الهلال ، فسخ تعاقده مع الزعيم بنهاية الموسم، مقابل الموافقة على تخفيض راتبه.

ونشرت صحيفة “عكاظ” تقريرًا أشارت فيه إلى أن جيوفينكو وضع شرطًا لإدارة ناديه مقابل موافقته على تخفيض راتبه في الفترة الحالية، وهو أن تفسخ عقده نهاية الموسم من أجل العودة مجددًا للدوري الإيطالي، وبالتحديد الانتقال إلى فريق إنتر ميلان أو بارما، مقابل تنازله عن المبالغ.

وأعلن نادي الهلال السعودي تقديم لاعبيه مبادرة تتمثل بخفض رواتبهم الشهرية، خلال فترة تعليق النشاط الرياضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

Advertisements

وذكر النادي في بيان نشره عبر حسابه على تويتر: “المبادرة تأتي من اللاعبين وأعضاء الجهازين الفني والإداري، لتمكين النادي من تلافي أي آثار اقتصادية متوقعة بسبب هذه الجائحة، التي ألقت بظلالها على الحركة العامة والرياضية من حول العالم”.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإدارة الهلالية تركت مسألة الاستغناء عنه للمدير الفني رازفان لوشيسكو الذي سيحدد في نهاية الموسم أسماء اللاعبين المغادرين.

وكان مدرب الفريق رازفان لوشيسكو موافقته على تخفيض راتبه بمقدار 50% بعد الاتفاق مع إدارة ناديه ، كذلك اللاعب محمد الشلهوب .