سمو نائب أمير جازان يكرم المواطن “يحي نقى” لإنقاذه ثلاث اشخاص من النيران

كرم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم، المواطن يحي بن محمد أحمد نقى وذلك عقب تمكنه من إنقاذ ثلاث إشخاص من سيارتهم المشتعله بالنيران بعد تعرضها لحادث مروري بإحدى الطرق الفرعية لقرية الحرجة بمحافظة ضمد.

وأثنى سموه, على موقف المواطن نقى البطولي، وتفانيه في إنقاذ حياة ثلاث اشخاص بعد اندلاع النيران في مركبتهم إثر تعرضهم لحادث مروري أدى لإشتعالها ، مؤكداً أن هذا العمل البطولي والنبيل غير مستغرب على أبناء هذا الوطن الكريم.

من جانبه عبر المواطن يحي نقى, عن اعتزازه بتكريم سمو نائب أمير منطقة جازان له، الذي يأتي امتداداً لما توليه القيادة الكريمة – أيدها الله- لأبنائها بمختلف مناطق المملكة، مبيناً أن ما قام به هو واجب إنساني وأخلاقي يحث عليه ديننا الإسلامي، سائلاً الله أن يحفظ الجميع من كل سوء ومكروه.