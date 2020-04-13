أمير_عسير توعية أفراد القبائل بالإجراءات الاحترازية واجب وطني

شدد الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، المشرف العام غرفة إدارة أزمة كورونا، على تطبيق الإجراءات الاحترازية للتعامل مع فايروس كورونا في كل محافظات المنطقة، وأهمية دور شيوخ ونواب القبائل في توعية أفراد القبيلة بالبقاء في المنازل، ومعرفة أهداف قرار منع التجول، ومخاطر التهاون فيه، ووجه سموه باستخدام جميع السبل والوسائل لإيصال الرسائل التوعوية بضرورة التباعد الاجتماعي بوعي ومسؤولية.

وطالب أمير منطقة عسير في اتصال مرئي مع شيوخ قبائل رجال ألمع، بالتواصل المباشر مع المحافظة أو مقام الإمارة في أي احتياج للمواطنين في محافظة رجال ألمع عبر الأرقام الرسمية التي تم تزويد الجميع بها.