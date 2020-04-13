تعليم_عسير يتسلم 3 مشاريع بتكلفه 17 مليون

أتمت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ، استلام ثلاثة مبانٍ مدرسية بمبلغ 17640633 ريالا .

وأوضح المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني ، أن المشاريع المستلمة شملت روضة اثنين بللسمر بمبلغ 2337169 ريالا ، والثانوية التاسعة عشرة بحي الرصراص بخميس مشيط بكلفة وقدرها 13110480 ريالا ، والروضة التاسعة عشر بأبها بمبلغ 2192984 ريالا .

من جهته أوضح مدير إدارة المباني المهندس صالح الشهراني أن المشاريع الجديدة ستسهم في توفير بيئة مناسبة وجاذبة لمنسوبي ومنسوبات التعليم عموما والطلاب والطالبات على وجه الخصوص ، وتأتي في إطار خطة الإدارة للتخلص من المباني المستأجرة .