لبنان يسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالى إلى 632

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الاثنين، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 632 حالة، وأمس أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 630 .

وفى وقت سابق، قال المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان ومنسق الشئون الإنسانية كلاوديو كوردونى، إن لبنان يمر بحالة طوارئ غير مسبوقة تتطلب تكثيف الإجراءات لاحتواء فيروس كورونا ووقف انتقاله، وأشار المنسق الأممى - إلى أن مؤسسات وأجهزة الأمم المتحدة في لبنان كثفت جهودها لدعم الحكومة اللبنانية في سبيل التصدى لوباء كورونا، وتجنب إرهاق النظام الصحي للبلاد، والتخفيف من وطأة الأزمة على الأشخاص الأكثر عرضة للضرر، لاسيما أولئك الأكثر فقرا.