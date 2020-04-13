شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تبدأ التجارب السريرية للعلاج ببلازما المتعافين من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس المجلس الأعلى للصحة البحرينية ، رئيس الفريق الوطنى الطبى للتصدى لفيروس كورونا، الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة ، اليوم الاثنين، أن البحرين تواصل جهودها لتطوير بروتوكولها العلاجى بما يتماشى مع تطورات الفيروس، ومستجدات تجارب الدول التي تحقق نجاحًا ملحوظًا فى استخدام علاج معين من الفيروس.

وأضاف رئيس المجلس الأعلى للصحة البحرينية- فى تصريح أوردته وكالة الأنباء البحرينية - أن نقل البلازما من الحالات التى تعافت من الفيروس إلى الحالات القائمة أثبت فعاليته في نقل المناعة لمواجهة الفيروس ، حيث أظهرت نتائج سريرية في عدة دول أن هناك تحسنًا فى الأعراض السريرية بعد 12 إلى 24 ساعة من تلقي الحالات القائمة للعلاج ، وانخفضت مؤشرات الالتهاب الرئيسية بشكل ملحوظ ، وتحسنت بعض المؤشرات الرئيسية مثل تشبع الأكسجين في الدم بشكل شامل.

وأشار إلى أنه تم تشكيل فريق لتنفيذ "البحوث السريرية " المتعلقة بفيروس "كورونا " المستجد برئاسة الشيخ خالد بن علي آل خليفة ، قائد الخدمات الطبية الملكية، مبيناً أن الفريق بصدد تنفيذ التجارب السريرية حاليًا لتشمل عشرين حالة قائمة في مراكز العزل والعلاج، وذلك لنقل أجسام مضادة موجهة ضد الفيروس من بلازما دم المتعافين إليهم للاستفادة من "بلازما النقاهة"، كما سيتم إجراء تقييم أولي بصورة يومية مع بدء التجربة السريرية والتي يمكن تمديدها اعتمادًا على النتائج.

ونوه بأنه سيتم فتح باب التبرع بالبلازما في بنك الدم بالمستشفى العسكري وذلك للحالات التي تعافت من فيروس "كورونا" مؤخرًا.

وكانت وزارة الصحة البحرينية، أعلنت أمس الأحد، عن تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك وفقا لقناة العربية.