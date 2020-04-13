شكرا لقرائتكم خبر عن فحص وتعقيم عمال مشاريع النظافة فى السعودية قبل وبعد انتهاء عملهم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتخذ المملكة العربية السعودية العديد من الاجراءات الوقائية والاحترازية منذ ظهور الوباء العالمي لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، و مع عمليات التعقيم والتطهير التي تشهدها مرافق ومدن المملكة باستمرار، عرضت وسائل اعلامية محلية فيديو لقيام عاملين في بعض الوحدات المحلية بفحص وتعقيم عمال مشاريع النظافة قبل وبعد انتهاء فترات العمل، كإجراء احترازي للحد من تفشي فيروس أو نقل العدوى بين المواطنين.

وعلى جانب آخر، وافقت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية، على إجراء دراسة سريرية محكّمة دولية فى خمسة مستشفيات داخل المملكة العربية السعودية بعنوان، مشروع البحث العالمي للعلاجات الإضافية لمرضى كورونا كوفيد 19 الذين يتلقون الرعاية القياسية .



فحص وتعقيم عمال النظافة فى السعودية

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، تهدف الدراسة إلى الحصول على بيانات موثوقة يعتمد عليها في ما يخص فعالية وسلامة عددٍ من مضادات الفايروسات المستخدمة التي قد تسهم في علاج فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وهي ريمديسيفير(Remdesivir) وكلوركوين (Chloroquine) ولوبينافيرمع ريتونافير (Lopinavir with Ritonavir) وإنترفيرون بيتا 1ب (Interferon ?1b).

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وتجرى الدراسة برعاية مشتركة من منظمة الصحة العالمية وعددٍ من الجهات الصحية داخل المملكة، تحت إشراف الهيئة العامة للغذاء والدواء انطلاقاً من دورها في حماية الصحة العامة من خلال ضمان سلامة وجودة وفعالية الأدوية واللقاحات اعتماداً على الدراسات السريرية.

وحثّت الهيئة جميع الجهات البحثية على تكثيف جهودها فيما يتعلق باكتشاف أو تطوير ما قد يساعد على إيجاد علاج أو لقاح لهذا الفيروس، كما ستقدم سبل الدعم كافة مثل تسهيل الإجراءات وتسريعها والاستشارات لمن يتقدم بتلك المبادرات.

ويمكن التواصل مع قسم التجارب السريرية بإدارة تقييم المنافع والمخاطر في الهيئة للاستفسار عن التنظيمات وكل ما يخص الأبحاث والدراسات السريرية، وذلك عن طريق البريد الالكتروني ([email protected]) أو الاتصال على الهاتف الموحد للهيئة العامة للغذاء والدواء (19999).