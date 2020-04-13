شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى يعلن توزيع مساعدات اجتماعية على المتضررين من تداعيات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قيادة الجيش اللبنانى، البدء اعتبارا من الغد الثلاثاء، في توزيع المساعدات الاجتماعية التى أقرتها الحكومة لصالح اللبنانيين الذين تعطلت أعمالهم وأشغالهم وفقدوا وسيلة الرزق جراء تداعيات حالة التعبئة العامة الصحية لمواجهة تفشى فيروس كورونا فى البلاد، وذكرت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبناني – فى بيان اليوم الاثنين– أن وحدات القوات المسلحة المنتشرة في جميع المناطق اللبنانية، ستبدأ عمليات التوزيع من الغد في ضوء لوائح الأسماء التي تستحق الحصول على تلك المساعدات، والتي وردتها من رئاسة مجلس الوزراء، مع التأكد من الأسماء قبل تسليم المساعدات.

وأكد الجيش اللبناني أن جميع العناصر المكلفة تنفيذ مهمة توزيع المساعدات، سوف تتخذ أقصى التدابير الصحية والوقائية من الوباء. وكانت الحكومة اللبنانية قد أطلقت مؤخرا برنامج تكافل اجتماعي لتقديم مساعدات عاجلة للأسر والأشخاص الأكثر احتياجا الذين تضرروا من الإجراءات الحكومية الرامية إلى منع انتشار فيروس كورونا، وكلفت الجيش بتولي مهمة توزيع تلك المساعدات على المستحقين. يذكر أن حالة التعبئة العامة التي أُعلنت في لبنان منذ 15 مارس الماضي، تتضمن تدابير بمنع التجول في الشوارع والطرق ما بين الساعة الـ 7 مساء وحتى الـ 5 فجرا، وتعليق حركة الطيران وإغلاق المطار والموانىء البحرية والمنافذ الحدودية البرية والمؤسسات والإدارات العامة والمدارس والجامعات والشركات والمؤسسات وكافة أماكن التجمعات، عدا استثناءات محدودة تشمل متاجر بيع المواد الغذائية والمطاحن والمخابز والبنوك والمستشفيات والصيدليات، والتأكيد على اللبنانيين التزام منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى.

من جهته أكد وزير الصحة اللبنانى حمد حسن، حرص حكومة بلاده على صحة مواطنيها على كافة الأراضي اللبنانية، مشيرا إلى أن إدارة الدولة لأزمة فيروس كورونا جاءت وفق قرارات مدروسة وتخطيط سليم يستند إلى أسس علمية على نحو يعكس التناغم بين جميع الوزارات المعنية في التعامل مع الوباء.

Advertisements