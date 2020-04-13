شكرا لقرائتكم خبر عن الشورى السعودى يوافق على نظام مهنة المحاسبة ومسار إلكترونى لزوار المسجد النبوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس الشورى السعودى،اليوم، الاثنين، على مشروع نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، كما وافق على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة غينيا للتعاون في مجال الدفاع، وذلك فى جلسة المجلس العادية الرابعة والثلاثين للسنة الرابعة من الدورة السابعة (عن بُعد) المنعقدة برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ.

وذكرت صيحفة سبق الإخبارية السعودية، أن المجلس أيّد مقترح استثناء العسكريين المشاركين فى الحرب والعمليات العسكرية، من إيقاف الخدمات والحبس والمنع من السفر؛ الواردة في المادة 46 من نظام التنفيذ.

كما ناقش المجلس بعد ذلك تقرير لجنة الشؤون الخارجية الموحد بشأن مشروع تعديل عدد من مواد نظام معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية، ومقترحاً لتعديل نظام المعهد المقدم من عضو المجلس الدكتور ناصح البقمي؛ استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.

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وطالَبَ المجلس، هيئة السوق المالية، بتعزيز وصول المستثمرين الأجانب المؤهلين إلى السوق المالية السعودية؛ من خلال تأسيس روابط مشتركة للتداول والمقاصة مع بعض الأسواق المتطورة لتوفير الوصول عن بعد، وطالب فى قرار أصدره اليوم، هيئة السوق المالية بالإسراع في إعداد الإطار القانونى الذى يعزز طرح العديد من بدائل الادخار لموظفى الشركات المساهمة.

وطالَبَ مؤسسةَ البريد السعودية، بدراسة التوسع في الخدمات البريدية المقدمة للحجاج والمعتمرين؛ لتشمل سفارات الدول وخطوط الطيران العالمية بالمملكة؛ وفق الإجراءات النظامية المتبعة، وبإحداث توازن لنقاط التوزيع بين مناطق المملكة بما يتوافق مع عدد السكان لكل منطقة.

وفى الجلسة ذاتها يصوّت المجلس على عدد من توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1439 / 1440هـ، في جلسة سابقة، وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير.