إنفوجرافيك.. خطوات طلب الحصول على دعم المواطنين العاملين في القطاع الخاص

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت “مؤسسة التأمينات الاجتماعية”، الخطوات التي يجب على المنشأة اتباعها لتقديم طلب الحصول على دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص.
وأكدت “التأمينات” في إنفوجرافيك نشرته على حسابها في “تويتر”، أنه على المتقدم، الدخول إلى الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتأمينات، ثم الدخول إلى حساب المنشأة باستخدام رمز المستخدم الذي يبدأ بحرف(s) ثم رقم المشترك المكون من 9 أرقام وينتهى بـ(01).
وتابعت المؤسسة: يلى ذلك اختيار أيقونة خدمة طلب دعم المشتركين في المنشآت المتأثرة بسبب تداعيات الأزمة (فيروس كورونا)، ثم تعبئة البيانات واختيار المشتركين المراد دعمهم من القائمة، والضغط على تقديم الطلب وستظهر رسالة بنجاح تقديم الطلب.
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