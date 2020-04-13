شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فيروس كورونا يصيب 73 ألفا و303 في إيران والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

قال مسؤول في قطاع الصحة الإيراني، الاثنين، إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع إلى 4585 بعد تسجيل 111 وفاة جديدة، مشيرا إلى ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 73 ألفا و303.

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وكتب المستشار في وزارة الصحة الإيرانية، علي رضا وهاب زاده، على تويتر: "لحسن الحظ تعافى 45983 ممن أصيبوا بالفيروس، وهناك 1617 إصابة جديدة في الساعات الـ24 الماضية".

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، كيانوش جهانبور، للتلفزيون الرسمي إن 3877 من المصابين بالمرض في حالة حرجة.