جاءت تصريحات الوزيرة في مؤتمر صحفي اليوم في القاهرة، حسبما ذكرت "رويترز".
من جانبه قال أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط إنه من المتوقع أن يتجاوز نمو الاقتصاد 1% في الربع الأخير من السنة المالية 2019-2020، التي تبدأ في أول يوليو/ تموز وتنتهي في 30 يونيو/ حزيران.
في سياق متصل، أشاد ممثل منظمة الصحة العالمية في القاهرة، جون جبور، بجهود الدولة المصرية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنها تعاملت بجدية مع الأمر منذ البداية.
وقال جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، فى مؤتمر صحفي، إن 85 % من إصابات كورونا في مصر تعافوا دون علاج.
وأضاف جبور، أن "مصر كانت من أول 4 دول في إقليم شرق المتوسط التي استلمت الكواشف الطبية، مشيرا إلى تقديم التوجيه التقني للتحقيق في الوباء وتتبع المخالطين خاصة مركب النيل السياحي في أسوان".
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة التخطيط المصرية تتوقع انخفاض إيرادات السياحة إلى 11 مليار دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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