الصحة العالمية: 85 في المئة من مصابي "كورونا" في مصر تماثلوا للشفاء دون علاج

وقال جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، فى مؤتمر صحفي، إن 85 % من إصابات كورونا في مصر تعافوا دون علاج.

وأضاف جبور، أن "مصر كانت من أول 4 دول في إقليم شرق المتوسط التي استلمت الكواشف الطبية، مشيرا إلى تقديم التوجيه التقني للتحقيق في الوباء وتتبع المخالطين خاصة مركب النيل السياحي في أسوان".

وأكد، أن "مصر بادرت إلى تفعيل كافة فرق الاستجابة السريعة، في كل المحافظات، لأجل رصد الحالات الإيجابية وتتبع المخالطين، بغض النظر عن توزيعهم الجغرافي".

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وكانت وزارة الصحة في مصر، قد أعلنت أمس عن تسجيل 13 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، وزيادة في عدد المصابين بـ126 حالة.

وقال بيان للوزارة، إن حالات الشفاء بين مصابي فيروس كورونا ارتفعت إلى 447 شخصا وخرجوا جميعا من مستشفيات العزل، كما تابع البيان أن عدد حالات الوفاة وصل إلى 159، بينما وصل عدد الإصابات إلى 2065.